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Гроші

Виплати через єДопомога: два способи, як отримати грошовий переказ від міжнародних організацій

11:46 24 грудня 2022
Гривні

Українцям, які постраждали від війни, надають різноманітну міжнародну допомогу, у тому числі й через платформу єДопомога.

«Коли міжнародна організація приймає рішення про нарахування грошової допомоги людям, що залишили заяву на платформі єДопомога, вона надсилає SMS-повідомлення з кодом банківського переказу від Western Union (MTCN-код) для отримання готівки», — пояснили у Міністерстві соціальної політики та додали, що пріорітетними для надання коштів є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.

Перевірити або відстежити переказ можна за посиланням https://www.westernunion.com/web/global-service/track-transfer.

Отримати грошовий переказ можна двома способами:

  • Використавши MTCN-код для переказу грошової допомоги безпосередньо на свій банківський рахунок через онлайн-банкінг, якщо ви є клієнтами «ПриватБанку», «Ощадбанку» або «Акцент Банку» («А-Банку»).
  • Отримати готівку у будь-якому відділенні наступних банків-партнерів: «ПриватБанк», «А-Банк» («Акцент Банк»), «Райфайзен Банк Аваль», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Українська фінансова група», а також «Укрпошта», «Нова пошта».

Для отримання готівки у відділенні банку необхідно показати один із наступних документів:

  • Паспорт громадянина Україна;
  • ID картка;
  • Цифрові версії зазначених документів у державному мобільному додатку «Дія» (приймається усіма партнерами, крім «Ощадбанку»);
  • Закордонний паспорт.

«Якщо ви не можете переказати готівку на свій рахунок онлайн, відвідайте будь-яке відділення партнера Western Union („ПриватБанк“, „А-Банк“ („Акцент Банк“), „Нова пошта“, „Райфайзен Банк Аваль“, „Ощадбанк“, „Укрпошта“, „Укргазбанк“, „Українська фінансова група“). Якщо ви не можете отримати готівку у відділенні партнера Western Union, зателефонуйте нам за безкоштовним номером телефону 800 600 122», — йдется у повідомленні.

Нагадаємо, щоб перевірити статус своєї заявки, потрібно перейти на сайт єДопомога (edopomoga.gov.ua) та вибрати категорію «Виплати від міжнародних організацій»; натиснути кнопку «Перевірити статус заявки»;
вказати необхідні дані: ідентифікаційний код, тип документа та його номер. Після цього з'явиться статус заявки.

Фото Pixabay

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