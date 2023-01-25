Різанина в поїзді: у Німеччині двоє людей убито і п'ятеро поранено

У середу, 25 січня, у Німеччині чоловік з ножем влаштував різанину у пасажирському поїзді. Він убив двох людей. Ще п'ятеро отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у критичному стані.

Напад був скоєний у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн. Потяг прямував з Кіля до Гамбурга. На вокзалі у місті Брокштедт троє жінок вибігли на перон і покликали поліцію. Вони розповіли про чоловіка з ножем.

Вбивцю вдалося затримати. Коли з'явилася поліція він спробував накласти на себе руки — ударив ножем себе. Але поранення виявилося не смертельним.

Розпочато розслідування. Поки що мотив нападу невідомий. Ім'я чоловіка також не повідомляється. Популярна німецька газета Bild повідомила, що він є вихідцем із Сирії. Його вік — від 25 до 40 років.

Рух поїздів між Кілем та Гамбургом було припинено на кілька годин.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про бійню, що сталася у передмісті Лос-Анджелеса. Там було вбито 11 людей. Стільки ж дістали поранення. Стрілка вдалося знайти за кілька годин. Ним виявився 72-річний китаєць. Він застрелився, коли поліція оточила його білий пікап. Мотив злочину з'ясовується.

У США за останні чотири доби було скоєно п'ять масових вбивств — три у Каліфорнії, одне в Айові, одне у штаті Вашингтон. Убито 24 особи. Суспільність шокована цією хвилею насильства із застосуванням вогнепальної зброї.

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