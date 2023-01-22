Кривава бійня у Каліфорнії: невідомий розстріляв натовп під час святкування китайського Нового року

Поліцію американського штату Каліфорнія піднято на ноги. Шукають людину, яка увечері 21 січня влаштувала криваву бійню у місті Монтерей-Парк. Це передмістя Лос-Анджелеса. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше 10 людей. Стільки ж зазнали тяжких поранень. Загальна кількість постраждалих уточнюється. Стрілку вдалося втекти.

Жертвами нападу стали учасники та глядачі щорічного фестивалю, що проводиться у Монтерей-Парку на честь святкування Нового року за місячним календарем. У місті мешкає приблизно 60 тисяч людей. Здебільшого це люди азійського походження. Фестиваль має величезну популярність. Зазвичай його відвідують щонайменше 100 тисяч людей.

Увечері 21 січня у центрі Монтерей-Парку теж було дуже людно. Як розповідають очевидці, коли почалася стрілянина, багато хто подумав, що це бавовни від петард та феєрверків. І лише за кілька хвилин почалася паніка. Люди кинулися шукати укриття у найближчих ресторанах та магазинах. Десятки перехожих спробували сховатися у танцювальному клубі.

Один з очевидців розповів газеті The Los Angeles Times, що до його ресторану забігли троє людей і попросили замкнути двері, оскільки десь поряд на вулиці невідомий відкрив стрілянину. За їхніми словами, це був чоловік із напівавтоматичною гвинтівкою та великою кількістю набоїв. Стрілець кілька разів перезаряджав зброю.

Місцевий житель Вонг Вей розповів газеті, що його подруга була в танцювальному клубі та знаходилася у туалеті, коли почалася стрілянина. Коли вона вийшла, то побачила чоловіка з гвинтівкою, який вів безладну стрілянину. На землі лежали тіла щонайменше п'ятьох людей.

Капітан Ендрю Меєр із департаменту окружного шерифа повідомив журналістів про 10 загиблих. «Ще як мінімум 10 постраждалих були доставлені до місцевих лікарень і перебувають у різних станах — від стабільного до критичного», — сказав він.

«Підозрюваний втік з місця злочину і залишається на волі», — підтвердив Меєр.

Поліція поки що не знає мотиву стрільця. «Ми розглянемо всі можливі варіанти — від особистої неприязні до масового вбивства на расовому чи релігійному ґрунті», — сказав Меєр.

Бійня у Монтерей-Парку стала вже п'ятим масовим вбивством у США за останній місяць. До такого виду злочину у Сполучених Штатах відносять інциденти зі стріляниною, які призвели до загибелі чотирьох і більше людей, за винятком стрільці.

У 2022 році в США було скоєно 647 масових розстрілів. Найбільше жертв було під час бійні в техаському місті Ювалд. Там 25 травня 18-річний Сальвадор Рамос розстріляв учнів та викладачів у школі. Загинула 21 особа, зокрема 19 дітей.

Бійня в Монтерей-Парку за кількістю жертв поступається лише трагедії в Ювалді.

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