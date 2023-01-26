39.92 / 40.59 42.72 / 43.72
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Ексфутболіст «Динамо» та збірної України став директором російського клубу-вигнанця

12:07 26 січня 2023
Микола Морозюк

Колишній гравець «Динамо» та збірної України Микола Морозюк, у якого у квітні минулого року народилася друга дитина, вирішив завершити ігрову кар'єру та перейти на менеджерську посаду.

35-річний уродженець Червонограда, що на Львівщині, із серпня 2022-го захищав кольори російської «Красави», яка через відкриті висловлювання президента клубу Євгена Савіна проти війни країни-агресора з Україною змушена виступати у другому дивізіоні чемпіонату Кіпру.

«Представляємо вам серйозне посилення менеджерського складу нашої команди. За взаємною згодою керівництва та гравця, Микола Морозюк прийняв рішення завершити свою футбольну кар'єру та очолити спортивний департамент клубу в ролі директора! Микола відповідатиме за комплектування команди та скаутську роботу», — йдеться у повідомленні «Красави» на сторінці в Instagram.

Додамо, що за свою кар'єру Морозюк у складі «Динамо» двічі ставав чемпіоном України та тричі завоював Суперкубок країни, а за національну команду провів 17 матчів та забив 1 м'яч (у товариському матчі з Норвегією в лютому 2013-го).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів Гарет Бейл несподівано завершив футбольну кар'єру.

287

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Володимир Топонар

Володимир Топонар не бомбардував Київщину: дружина пілота, визнаного винуватцем Скнилівської трагедії, стверджує, що він вже не міг літати

Павло Зібров

Зібров відповів на заяви зрадниці Повалій про «нацизм» в Україні та «путіна-рятівника»

зодіак

У Риб — фінансовий прибуток, у Дів — просто успішний день: гороскоп на 26 січня

смартфон

Аферисти залишать без грошей: на дзвінки з яких номерів краще не відповідати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту