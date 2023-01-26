Ексфутболіст «Динамо» та збірної України став директором російського клубу-вигнанця

Колишній гравець «Динамо» та збірної України Микола Морозюк, у якого у квітні минулого року народилася друга дитина, вирішив завершити ігрову кар'єру та перейти на менеджерську посаду.

35-річний уродженець Червонограда, що на Львівщині, із серпня 2022-го захищав кольори російської «Красави», яка через відкриті висловлювання президента клубу Євгена Савіна проти війни країни-агресора з Україною змушена виступати у другому дивізіоні чемпіонату Кіпру.

«Представляємо вам серйозне посилення менеджерського складу нашої команди. За взаємною згодою керівництва та гравця, Микола Морозюк прийняв рішення завершити свою футбольну кар'єру та очолити спортивний департамент клубу в ролі директора! Микола відповідатиме за комплектування команди та скаутську роботу», — йдеться у повідомленні «Красави» на сторінці в Instagram.

Додамо, що за свою кар'єру Морозюк у складі «Динамо» двічі ставав чемпіоном України та тричі завоював Суперкубок країни, а за національну команду провів 17 матчів та забив 1 м'яч (у товариському матчі з Норвегією в лютому 2013-го).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів Гарет Бейл несподівано завершив футбольну кар'єру.

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