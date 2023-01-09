П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів несподівано завершив футбольну кар'єру (фото, відео)

Колишній гравець «Тоттенхема», «Реала» і капітан збірної Уельсу Гарет Бейл, який врятував «Лос-Анджелес» на 128-й хвилині і виграв у божевільному фіналі головний трофей MLS, несподівано оголосив про завершення професіональної кар'єри. 33-річний футболіст опублікував звернення до вболівальників у своїх соціальних мережах.

«Після ретельних роздумів я оголошую про свій негайний вихід з клубного та міжнародного футболу, — написав Гарет Бейл. — Мені пощастило, що я здійснив мрію займатися спортом, який люблю. Це справді подарувало мені одні з найкращих моментів у моєму житті — найвищі вершини за 17 сезонів, які неможливо відтворити, незалежно від того, що приготує для мене наступний розділ.

Все від мого першого контракту в «Саутгемптоні» і до останнього в «Лос-Анджелесі», і те, що було між ними, сформувало клубну кар'єру, якою я дуже пишаюся. Грати за свою країну і бути капітаном було справді мрією.

Висловити свою подяку всім, хто зіграв свою роль у цій подорожі, видається неможливим. Я відчуваю обов'язок перед багатьма людьми за те, що вони допомогли змінити моє життя і сформувати мою кар'єру так, як я навіть не мріяв, коли почав працювати над нею у 9 років".

Нагадаємо, що Гарет Бейл — п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів у складі «Реала», який у 2013 році заплатив за його перехід 100 млн євро. Загалом за мадридську команду він провів 258 матчів, відзначившись 106 голами, 67 асистами і вигравши 16 трофеїв. У футболці збірної Уельсу валлієць, який одружився з матір'ю своїх дітей (зараз їх у футболіста четверо), забив 40 м'ячів у 111 зустрічах.

Гарет Бейл п'ять разів перемагав з "Реалом" у Лізі чемпіонів

У футболці збірної Уельсу футболіст провів 111 матчів та забив 40 м'ячів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Гарет Бейл та збірна Уельсу не пустили команду України на ЧС-2022.

Фото ФК «Реал», РА

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram