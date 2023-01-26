Володимир Топонар не бомбардував Київщину: дружина пілота, визнаного винуватцем Скнилівської трагедії, стверджує, що він вже не міг літати

25 січня у Криму поховали Володимира Топонаря — одного з пілотів винищувача, що впав на глядачів авіашоу у Скнилові у 2002 році. Тим часом у соцмережах та ЗМІ з'явилися повідомлення про його участь у бомбардуваннях Київщини на початку масованого вторгнення росіян.

Першим про це написав у фейсбуці ексочільник пенітенціарної служби Сергій Старенький. За його даними, 65-річного Топонаря, російського військового пенсіонера, росіяни вивезли літаком до Криму з села Зіркачі в Кагарлицькому районі Київщини за два дні до вторгнення — начебто за сприяння ПВК «Вагнер». А потім колишній ас на штурмовику Су-25 начебто мстив українцям за те, що його визнали винуватцем Скнилівської трагедії.

Спеціалісти сумнівалися, що за 20 років Топонар зберіг льотні навички, тим більше — для вильотів на незнайомій для нього машині. Та й вказували на вік — не в кожного вистачить здоров'я витримувати великі навантаження у 65 років. А відомий київський журналіст Олександр Ільченко знайшов колишню дружину Володимира Ірину, яка прояснила ситуацію.

Дійсно, Топонар після виходу з колонії оселився з новою дружиною у селі на Київщині, розповіла Ірина vecherkom.info. І так, він отримував російську пенсію з 2014 року, бо після окупації Криму його пенсійна справа лишилася в Симферополі та українську пенсію платити перестали. І в середині лютого він з дружиною Тетяною справді виїхав до Криму. Тільки не вагнерівським літаком, а звичайним потягом до адмінкордону, а далі — пішки через Чонгар.

Але літати Володимир Топонар вже не міг, був заслабий. Йому, за словами колишньої дружини, вже й ходити важко було. І до Криму він поїхав лікувати злоякісну пухлину. Там було кілька операцій, йому стало краще, готувався до наступної, але 21 січня о п'ятій ранку Володимир помер у керченській лікарні. Поховали його 25 січня у Феодосії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку американського військового експерта Філліпа Карбера, наприкінці літа росіяни можуть наважитися на фінальну спробу взяття Києва.

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