Зустріч із лавровим для лукашенка не принесла результатів і насторожила адміністрацію диктатора. На закритій частині «віч-на-віч» відбулася розмова, після якої самопроголошений президент білорусі ввечері збирав «ближнє коло». Таке, за спостереженнями, буває тоді, коли виникають серйозні проблеми, пише телеграм-канал «БЕЛАРУСКАЯ ВЫВЕДКА»

«Пізніше нам вдалося встановити, що майже весь час говорили про економіку. Скажімо так, що «західні меседжі» були почуті й лукашенко реально запанікував. лавров говорив про спільне «виживання», а лукашенко про те, скільки це коштує. Перспективи майбутніх обмежень стають реально небезпечними для стійкості режиму.

Усе, що відомо на сьогодні — попереду серйозний торг із Кремлем. Йтиметься про 5 мільярдів фінансової допомоги у 2023 році. Сума б'є всі попередні рекорди, але, як повідомляють наші джерела, «це необхідний мінімум».

Введено в дію розроблений Сергієнком (глава адміністрації президента беларусі — Авт.) план «лукашенко-Миротворець» (який передбачає звільнення політв’язнів — Авт.). Як етап плану поставлено завдання повернути максимальну кількість «втікачів» уже до травня цього року. За оцінками стратегів адміністрації лукашенка, цього року повернутися мають до 10000 осіб (звісно, все залежить від перебігу війни). МВС і КДБ поставлено завдання за лютий фактично закінчити зачистки, щоб до початку весни не заважати здійсненню плану".

Так само, зазначає телеграм-канал, вирішено згорнути трафік мігрантів через кордон, щоб додатково не дратувати ЄС.

«Тому що ця стратегія виявилася особливо провальною в кар'єрі лукашенка, і він до останнього моменту намагався про ці провали навіть не згадувати. Міжнародний трибунал — це оголений нерв лукашенка і одна з його найстрашніших фобій на сьогодні. Він постійно його згадує і навіть почав лякати ним своє оточення. За нашими даними, візит в ОАЕ лукашенко буквально випрошував».

Нагадаємо, що Європарламент підтримав створення спецтрибуналу для путіна. Зазначається, що суд повинен мати юрисдикцію для переслідування не тільки володимира путіна, політичного та військового керівництва рф, а також олександра лукашенка та керівництва білорусі як держави, з території та за підтримки якої росія веде війну проти України.

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