Європарламент підтримав створення спецтрибуналу для путіна

Президент України Володимир Зеленський, який наголошував, що формула мира має обов'язково включати у себе відповідальність росії за війну, привітав ухвалення Європарламентом резолюції щодо створення відповідного трибуналу.

«Вітаю ухвалення резолюції ЄП про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти», — заявив президент.

Зазначимо, що 19 січня у Стразбурзі Європарламент ухвалив резолюцію (за" - 472 голоси, «проти» — 19, «утрималися» — 33) щодо створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії проти України. За такі злочини відповідає вище керівництво країни, пише «Німецька хвиля».

Такий трибунал має створюватися за аналогією з Нюрнберзьким процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, у тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, бажано через ООН. Головне завдання — знайти для цього загальний юридично обґрунтований шлях, а головна умова — суд повинен мати юрисдикцію для переслідування володимира путіна, політичного та військового керівництва рф, а також олександра лукашенка та керівництва білорусі як держави, з території та за підтримки якої росія веде війну проти України.

Нагадаємо, що під час виступу перед учасниками економічного форуму у Давосі Зеленський зазначив, що путін залишиться в історії людиною, яка викопала величезну прірву між народами росії та України.

Фото Pixabay

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