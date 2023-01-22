лукашенко готує армію до вторгнення в Україну?: у білорусі розпочато збір аптечок для військових

Аналітики не виключають, що росія може здійснити наступ на Україну з боку білорусі та за допомогою її військ. Про підготовку свідчить неабияка активність на аптечному складі у Гродно, де триває пакування аптечок для військових. Зараз туди набирають людей, бо їх не вистачає: попереду — «велике замовлення», повідомляє телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

«Набір людей почався на пакування аптечок на лютий-березень. Своїми силами пакують у дві лінії збірки 2 тисячі на день, — цитує джерело телеграм-канал. — Зараз набирають людей додатково. Китайсько-білоруські рюкзачки і російсько-білоруське наповнення, дорогий і масивний перев'язувальний пакет. Щодо таблеток, то переважно шлунково-кишковий напрямок. Далі: джгут Есмарха, два види стерильного бинта (вузький і широкий), ножиці, маркер, рукавички, термоковдра, повітропровід, тампонувальний пакет. І все. Окремо йдуть китайські турнікети. Рюкзачки аптечок робить фабрика „Луч“ і Китай».

За даними каналу, тільки в Гродно вже підготовлено 19 тисяч аптечок для військових.

«Дуже лякає набір людей на лютий-березень, дуже великі замовлення», — додає джерело.

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