«Я пережив клінічну смерть. У мене 2 кулі в легені»: жертва одіозного Поворознюка фермер Ткач дав інтерв'ю Гордону

26 січня на YouTube-каналі «В гостях у Гордона» вийшло інтерв'ю засновника видання «ГОРДОН» Дмитра Гордона з фермером Юрієм Ткачем, у якому той розповів журналістові, як одіозний бізнесмен, президент футбольного клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк тричі завдав йому вогнепальних поранень і «тримає у страху весь район».

«Це людина, яка може відібрати, застрелити, вбити. Погана така людина. На його совісті багато чого… Особисто Олександр Поворознюк стріляв у мене, — сказав співрозмовник журналісту. — Я пережив клінічну смерть… Дві кулі від невстановленої зброї у мене досі у правій легені. Це видно на знімку…»

Юрій Ткач заявив, що причиною таких дій одіозного бізнесмена стала спадщина, яку він отримав від батька — величезний земельний пай. За словами фермера, Поворознюк скупив, а десь відібрав землю, при цьому багато місцевих працюють на нього і бояться сказати бодай слово проти.

Також відповідаючи на запитання журналіста, чи має Поворознюк судимість, фермер із Петрово сказав, що всі судимості умовні, бо дядько Поворознюка був головою суду і тому все сходило з рук. Крім того, за словами Ткача, у Поворознюка родичі та куми були в органах — усі звернення залишалися поза увагою.

Також фермер в інтерв'ю Гордону розповів, що Поворознюк нібито має власну організовану злочинну групу і що він «каже всім, що за ним стоїть» президент України Володимир Зеленський. При цьому у прокуратурі та місцевій поліції Поворознюка бояться.

«У нього вдома стоять вежі. Там охорона з автоматами скрізь. І в машині у нього багато добра армійського… Снайперські гвинтівки, автомати», — розповів Ткач.

Гордон повідомив фермера про роботу незалежної групи журналістів щодо розслідування діяльності Поворознюка та запитав, чи не боїться Юрій Ткач наслідків після публікації відео.

«Не боюся! Хтось повинен його зупинити», — сказав фермер Дмитру Гордону. Також він висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський не залишить цієї ситуації поза увагою, а Генпрокуратура дасть правову оцінку діям Поворознюка.

«Я думаю, що його буде покарано… Я думаю, що він почне віддавати земельні паї, які він людям не віддає. Все він почне віддавати. Заспокоять його, я думаю», — сказав Ткач журналісту.

Раніше одіозний бізнесмен, президент футбольного клубу «Інгулець» із Петрово (Кіровоградська область) Олександр Поворознюк звинуватив відомого українського журналіста Дмитра Гордона у роботі на спецслужби росії. Гордон звернувся до Поворознюка з вимогою спростувати неправдиву інформацію та вибачитися, а також пообіцяв викрити бізнесмена.

«І він (Поворознюк. — Авт.) ходить по своїм знайом, друзям і розповідає, що Офіс президента робить на нього ставку на майбутніх виборах. Я просто одразу говорю це Офісу президента, щоб вони знали це, що він бравує цим, розповідає, що у нього особливі стосунки з Офісом, що його хочуть у першу п'ятірку майбутньої партії пропонувати, що його тому розкручують», — розповів засновник видання «ГОРДОН» Дмитро Гордон в ефірі стриму з телеведучим Василем Головановим.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Поворознюк «прославився» фразою «Вово, @баш їх, бл@дь, а ми тобі помагатимемо». Ролик, опублікований у соцмережах, став тоді вірусним.

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