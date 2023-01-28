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Найкривавіший теракт в Ізраїлі: розстріляно людей біля синагоги в Єрусалимі

2:39 28 січня 2023
Автомобіль терориста

Увечері 27 січня в Єрусалимі було здійснено найкривавіший теракт в Ізраїлі за багато років. Терорист-одинак розстріляв із машини групу людей біля синагоги на бульварі Неве-Яаків. Загинули семеро людей, троє отримали поранення.

Стрілець спробував втекти на білому автомобілі Toyota. Переслідування за ним тривало менш як п'ять хвилин. У ході перестрілки терориста було ліквідовано. Влада заявила, що швидкі та рішучі дії поліції допомогли запобігти повторному нападу.

Особу терориста встановлено. Це 21-річний Алкам Хайрі, мешканець табору біженців Шуафат. Насамперед він не потрапляв у поле зору ізраїльських служб безпеки. Відомостей про належність терориста до будь-якого з екстремістських угруповань немає.

Для нападу Хайрі використав самозарядний пістолет бельгійсько-американського виробництва FN Browning Hi-Power.

Міністр оборони Йоав Галант перервав офіційний візит до США через теракт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про два випадки збройного нападу за добу в Німеччині та Іспанії. В Іспанії жертвами теракту стали парафіяни церкви.

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