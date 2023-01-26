Друга різанина за день у Європі: в Іспанії невідомий з мачете напав на віруючих у церкві

У середу, 25 січня, у Німеччині чоловік з ножем влаштував різанину в пасажирському поїзді. Увечері влада землі Шлезвіг-Гольштейн уточнила інформацію щодо жертв. Убито двох людей. Ще семеро отримали поранення. Стан трьох із них оцінюється як важкий.

Напад був скоєний у поїзді, який прямував з Кіля до Гамбурга. Очевидці розповідають, що вбивця не вибирав жертв, він завдав ударів ліворуч та праворуч. Один із пасажирів кинув у нього свою валізу і, можливо, врятував комусь тим самим життя.

Вбивцю вдалося затримати. Він спробував накласти на себе руки — ударив ножем себе. Але поранення виявилося не смертельним.

Популярна газета Bild спочатку повідомила, що вбивця — виходець із Сирії. Його вік — від 25 до 40 років. Однак потім видання внесло уточнення до цієї інформації.

У арештованого виявилося при собі посвідчення особи. Його видано на ім'я 33-річного Ібрагіма А. Якщо вірити цьому документу, він приїхав до Німеччини у грудні 2014 року. Здобув статус біженця як палестинець із Сектору Газа. Однак Bild вважає, що він міг обдурити німецьку владу заради того, щоб залишитися в країні. Ібрагіма вже кілька разів заарештовувала поліція за підозрою у фізичному та сексуальному насильстві. Якийсь час він перебував у в'язниці. За даними газети, вийшов на волю 19 січня. Чим було спровоковано нинішній злочин, з'ясовує поліція.

Того ж дня, 25 січня, в Іспанії невідомий увірвався з мачете у руці до церкви. Напад було скоєно у місті Альхесірас на півдні країни. Злочинець убив представника церковної громади та поранив ще кількох людей, зокрема священника. Вбивцю заарештували. Місцева поліція розцінює напад у церкві як теракт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про бійню, яка сталася в передмісті Лос-Анджелеса. Там було вбито 11 людей. Стільки ж дістали поранення. Стрілка вдалося знайти за кілька годин. Ним виявився 72-річний китаєць. Він застрелився, коли поліція оточила його білий пікап. Мотив злочину з'ясовується.

У США за останні чотири доби було скоєно п'ять масових вбивств — три в Каліфорнії, одне в Айові, одне у штаті Вашингтон. Убито 24 особи. Суспільність шокована цією хвилею насильства із застосуванням вогнепальної зброї.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram