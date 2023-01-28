«Мирні українці гинуть у власних квартирах від рук путінської армії»: російська співачка Монеточка не стримала емоцій

Нещодавно російську співачку, яка виступає під псевдонімом Монеточка, визнали іноагентом. Таке рішення виніс російський Мін'юст, заявивши, що виконавиця «збирала кошти на підтримку України, отримувала підтримку від іноземних джерел, висловлювалася проти країни і живе за межами росії». На таке рішення артистка відреагувала дописом в Instagram, заявивши, що висловлюється проти війни вже понад 10 місяців.

«Але хвиля праведного хейту наздогнала мене тільки в останній тиждень, почалася різко і якось „штучно“, рівно за два дні до іноагентства — тут і одночасні висловлювання одразу кількох висловлювальників, і купа статей у Z-пабліках, які раніше майже на мене не звертали уваги, і сюжети на ТБ, і обписані двері моєї квартири, — пише Монеточка. — Здається, в історії хтось уже залишав „ганебні“ мітки на дверях будинків чужинців, не пам'ятаєте, хто це був?»

Монеточка зазначила, що її опонентам не варто показувати, що її начебто всі навкруги ненавидять:

«Я вам все одно не повірю. Жоден з моїх близьких друзів — колег по цеху не відвернувся від мене, я відчуваю стільки підтримки, скільки ніколи не відчувала раніше… А ще з нашого з Іваном благодійного збору на гуманітарну допомогу українцям, понад сто тисяч євро прийшло від наших слухачів саме з росії. Але що порадувало мене — мені нарешті стало по-справжньому все одно на ці витівки. Перша секунда — серце йде в п'яти, як окропом облили. Але тут же згадуєш, як 10 місяців пережила, заради чого все це робила і говорила. Я чесна, зі мною моя совість, повага тих, кого я сама поважаю, любов тих, кого я люблю сама. І так, це варте того. Жодних альтернативних всесвітів з їхніми вічними „якби“, жодних перемоток на вісім років… зараз ми тут. І тут мирні українці гинуть у власних квартирах від рук путінської армії».

Наприкінці посту співачка порадила кремлівській владі та її прихильникам далі «ховатись за метафорами»:

«Згадуйте відповідні цитати великих людей, корчіть пики, малюйте на дверях, вигадуйте факти… але я і тисячі таких, як я, як і раніше, проти».

205

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram