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«Якщо ти проти влади, то ти або єврей, або під@рас»: Максим Галкін пожартував про свою орієнтацію

16:06 17 січня 2023
Максим Галкін

Російський гуморист Максим Галкін, який засуджує воєнне вторгнення в Україну, пожартував на тему ставлення до нього співвітчизників. На батьківщині не розділяють його позицію, а влада визнала іноагентом, влаштувала цькування у ЗМІ, які поширювали неправдиву інформацію про Галкіна, його нібито нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Писали, що Максим насправді є гомосексуалістом, а родину використовує лише для прикриття.

На одному зі свіоїх виступів гуморист їдко висміяв кремлівські методички та зірвав хвилю оплесків.

«Якщо ти проти влади, то ти або єврей, або під@рас! Але в моєму випадку це вдалий збіг», — сказав Галкін на концерті.

Пізніше на своїй сторінці в Інстаграм він висловив співчуття з приводу цинічного російського удару по житловому будинку у Дніпрі, де загинули понад 40 людей. Галкін опублікував ескіз української художниці, яка зобразила руїни багатоповерхівки та дівчину, що плаче у вогні. «Коментарі закриваю. Не хочу, щоб тут боти за гроші гралися і знущалися», — написав Галкін під фото.

Нагадаємо, Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми переїхав до Ізраілю. Нещодавно про гумориста видали чергову брехню — ніби то він насправді не є батьком Лізи.

Алла Борисівна назвала переслідувачів жалюгідними тварями.

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