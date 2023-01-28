Українець Далакян у видовищному поєдинку в Лондоні зберіг титул чемпіона світу (фото, відео)

На Arena Wembley в Лондоні в андеркарді бою Бетербієв — Ярд непереможний український боксер Артем Далакян (22 перемоги, 15 з них — нокаутом), який жорстко нокаутував панамця Луїса Консепсьона, провів шостий захист титулу чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі проти 30-річного претендента Давида Хіменеса (12 перемог, 9 з них нокаутом, 1 поразка) з Коста-Рики.

Опонент українця виявився міцним горішком і практично всі 12 раундів «літав» по рингу, намагаючись вимотати 35-річного Далакяна і надіслати того в нокаут. Але українець, більшу частину поєдинку діючи другим номером, потужно і точно відповідав і в результаті відсвяткував перемогу одноголосним рішенням суддів — 115:113, 115:113, 116:112, зберігши чемпіонський пояс і завдавши костариканцю першої поразки у кар'єрі.

#BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/ZFxR5ZGqzr

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) January 28, 2023

-#BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/Vcv7Z1U39w

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) January 28, 2023

Нагадаємо, що Артем Далакян став чемпіоном світу ще у 2018 році, коли переміг у США американця Брайана Віллорію. Після цього українець п'ять разів захищав свій титул у Києві і ось тепер досяг успіху в Лондоні.

До речі, перед боєм з’явилася інформація, що у разі перемоги над Хіменесом Далакян підпише контракт з промоутерською компанією Френка Уоррена Queensbery Promotions. Українець переміг — присутній у залі Уоррен тому свідок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Сергій Богачук відсвяткував 22-у перемогу нокаутом на професіональному рингу.

Фото Twitter Queensberry Promotions

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