Українець Богачук побив суперника, успішно захистивши чемпіонський пояс: відео нокауту

Український боксер Сергій Богачук (22 перемоги, всі — нокаутом, 1 поразка), який нокаутував у чемпіонському бою за титул WBC Continental Americas американця Аарона Коулі, провів перший успішний захист пояса у першій середній вазі (до 69,9 кг).

На арені Quiet Cannon Country Club у Монтебелло (штат Каліфорнія, США) 27-річний нокаутер переміг у 10-раундовому бою запеклого уродженця Ямайки, 34-річного Натаніеля Галлімора (22 перемоги, 17 з них — нокаутом, 7 поразок, 1 нічия), відсвяткувавши 22-й (!) достроковий успіх у 23 поєдинках на профірингу

На початку бою уродженець Вінниці, який живе в США, затіяв лупню, і, слід визнати, теж нахапався ударів. Але, починаючи з третього раунду, претендент все рідше влучав і все частіше пропускав від Богачука, хоч зумів розбити ніс українцю. Розв'язка настала у шостій 3-хвилинці, коли Сергій змусив американця перейти в режим виживання, і рефері за лічені секунди до гонга змушений був перервати побиття Галлімора.

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— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) January 28, 2023

Нагадаємо, що своєї єдиної поразки на професіональному рингу Сергій Богачук зазнав у березні 2021 року, коли програв нокаутом американцю Брендону Адамсу. Усі інші бої українець завершив достроковими перемогами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі бій за звання чемпіона світу з боксу між українцем Артемом Далакяном та костариканцем Давидом Хіменесом.

Фото Twitter UFC Fight Pass

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