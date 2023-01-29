Український футболіст загинув під Бахмутом (фото)

Життя ще одного українського спортсмена забрала проклята війна. У боях під Бахмутом загинув 28-річний футболіст Руслан Курдас. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Дмитро Москаленко.

Вихованець запорізького футболу Руслан Курдас виступав за «Динамо» (Хмельницький), «Іллічівець» U-19, запорізький «Металург», «Таврію-Сімферополь», «Перемогу», ПФК «Суми», а після переїзду у 2018 році на Тернопільщину — за чортківський «Кристал». Він був капітаном команди з Чорткова, провів за команду 54 матчі, забив 19 голів. Паралельно Руслан Курдас працював учителем фізичного виховання в Чортківській гімназії № 3.

Руслан Курдас був капітаном "Кристала"

До речі, на війну з рашистами Руслан пішов разом з молодшим братом-футболістом — 22-річним Денисом.

Руслан воював з рашистами разом з молодшим братом Денисом

Нагадаємо, що раніше під Бахмутом загинули відомий український легкоатлет Володимир Андрощук, віцечемпіон Європи з ММА Едуард Костриця та призер чемпіонату України з фігурного катання Дмитро Шарпар.

Фото Любомира Габруського

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