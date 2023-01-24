Віцечемпіон України з фігурного катання загинув у боях під Бахмутом (фото, відео)

Ще одним прізвищем поповнився, на жаль, сайт-реквієм «Янголи спорту», створений на згадку про загиблих на війні з рашистами українських спортсменів. У боях на Донбасі загинув віцечемпіон України з фігурного катання Дмитро Шарпар, якому 21 грудня виповнилося 25 років, повідомляє Scate Ukraine у Facebook.

«Під Бахмутом загинув колишній український фігурист, родом із Харкова, Дмитро Шарпар. Йому було 25 років», — йдеться у повідомленні.

У роки кар'єри Дмитро у парі з Анастасією Побіженко був віцечемпіоном України 2015 року, а також увійшов до десятки найсильніших на юнацьких Олімпійських іграх-2016. Після відходу з великого спорту Шарпар був артистом циркового шоу на льоду «Гранд».

Своє співчуття сім'ї воїна висловив відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич, який став героєм Олімпійських ігор у Пекіні.

«Співчуття близьким Дмитра та всій спортивній українській родині… Разом із Дмитром ми брали участь у юнацьких Олімпійських іграх у Ліллехаммері-2016. У цей самий час російське фігурне катання влаштовує льодові шоу на підтримку геноциду українців», — написав спортсмен у Twitter.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Луганщині у боях із рашистами загинув майстер спорту з дзюдо та самбо Максим Чумак.

Фото Facebook

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