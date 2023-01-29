На Хмельниччині трагічно загинуло подружжя прикордонників: що трапилося (фото)

Ранком у неділю, 29 січня, на Хмельниччині трагічно загинули чловік та дружина — прикордонники Бердянського загону Неля та Олександр Доценки.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі, полковник Олександр Доценко організовував та здійснював оперативно-розшукову діяльність, а його дружина Неля тривалий час була речницею Луганського прикордонного загону й інформувала щодо обстановки на лінії розмежування й кордоні з країною-агресором. Після повномасштабного вторгнення пара несла службу на південному напрямку у складі Сил оборони.

За інформацією ГУ ДСНС у Хмельницькій області, їхній Volkswagen потрапила у ДТП на автодорозі Е-50 поблизу с. Качуринці Війтовецької територіальної громади — зіткнувся з вантажівкою MAN.

Фото ДСНС

Надзвичайники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Волочиськ провели роботи з деблокування пасажирки легковика, а також вжили заходів, аби не допустити займання автівок.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика загинули, 26-річного водія вантажівки госпіталізовано до Волочиської багатопрофільної лікарні. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що нещодавно в Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася смертельна ДТП — загинув чоловік та його дві доньки 2-х та 7-ми років. Водій не впорався з керуванням на закругленій ділянці автодороги, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. 23-річна мати дітей та її 5-річна донька у тяжкому стані були госпіталізовані.

Фото ДПСУ



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