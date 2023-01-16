Жахлива ДТП під Одесою: авто влетіло в дерево, загинув водій та дві його маленькі доньки

Вранці 16 січня в Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася смертельна ДТП, в якій загинув чоловік та його дві доньки.



Як повідомили в обласному главку поліції, за попередньою інформацією, 31-річний житель Лиманської громади, рухаючись автомобілем «ВАЗ» з села Трапівка до села Зарічне, не впорався з керуванням на закругленій ділянці автодороги, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом.



Водій та його доньки 2-х та 7-ми років загинули від отриманих травм до приїзду «швидкої», а 23-річну дружину та ще одну 5-річну доньку у тяжкому стані госпіталізували до місцевої лікарні.

«Правоохоронці зазначають, що у темний час доби водії мають бути особливо уважними на дорозі та їхати з такою швидкістю, щоб встигнути відреагувати на зміну навколишнього дорожнього стану. Пішоходам у темний час доби слід використовувати світловідбиваючі аксесуари або ліхтарі, що дозволяють водіям помітити їх здалеку», — йдеться у повідомленні.



Раніше в Одеській області сталася ДТП за участю рейсового автобуса та фури, в результаті загинули два водії автобуса.

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