Помер поет Дмитро Павличко

У неділю ввечері, 29 січня, у віці 93 років помер український поет, громадсько-політичний діяч, Герой України Дмитро Павличко. Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам'ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу», — написав Сидоржевський.

«Червоне — то любов, а чорне — то журба,. — процитував знаменитий вірш поета у жалобному дописі президент Володимир Зеленський. — Його пам’ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України й організаторів українського національного руху. І звісно, як видатного поета».

Онука поета Богдана Павличко у Facebook написала про знаменитого родича:

«Дмитро в раю. Таких людей уже не роблять. Наші стосунки ніколи не були простими. Ми сварились. Завжди мирились. Найкращі дні були спокійні, з дітьми. Війна забрала у нас 11 місяців і пережити це найважче».

Дмитро Павличко — лавреат Національної премії імені Тараса Шевченка та Герой України. Це звання поет отримав у 2004 році «за визначний особистий внесок у розвиток української літератури, створення вершинних зразків поетичного слова, плідну державну і політичну діяльність».

Серед найвідоміших поезій Павличка — текст пісні «Два кольори». Павличко також був одним з найвизначніших українських перекладачів. Перекладав з англійської, іспанської, італійської, французької, португальської та інших мов.

На протязі 16 років був народним депутатом України кількох скликань, а після законодавчої діяльності — надзвичайним і повноважним послом України в Словаччині та Польщі.

В одному із своїх віршів Дмитро Павличко написав:

Благослови, мій Боже, Україну,

З'єднай водно всі київські церкви,

Завмерлу нашу мову оживи,

Козацьку славу підніми із тліну.

Я смерть свою молитвою зустріну,

Вклонюсь Тобі з-під каменя й трави,

Але не дай, щоб служники Москви

Знов обернули край мій на руїну!

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