Ексфутболіст збірної Англії вкрав у кремлі ложку у путіна (фото)

Колись найдорожчий захисник світу, ексфутболіст «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії Ріо Фердинанд, у якого народилася четверта дитина, одного разу вкрав сувенір під час зустрічі з володимиром путіним у кремлі, повідомляє sportbible.com.

Про дивний вчинок свого співвітчизника розповіла у мемуарах «Як (не) бути сильною» колишня футболістка лондонського «Арсенала» та збірної Англії Алекс Скотт. У книзі британка, яка працює експертом на «Бі-бі-сі», згадала про візит у кремль під час чемпіонату світу-2018.

«У рамках програми „Легенди ФІФА“ Фердинанда і мене було запрошено до кремля, щоб обговорити чемпіонат світу. Ріо розсмішив мене на виході — він розкрив долоню, показуючи, що вкрав чайну ложку на згадку», — розповіла 38-річна Скотт.

Крім того, колишня футболістка згадала, що їй було не дуже комфортно на зустрічі.

«Я була єдиною жінкою в кімнаті, що за лаштунками, я думаю, викликало певний гнів через політику, пов'язану із зустріччю світових лідерів, — написала Алекс Скотт. — Але я була там, щоб обговорити футбол. Я навіть вивчила речення російською. мовою, яке я так і не змогла вимовити. Весь ранок був абсолютно сюрреалістичним. Я боялася з'їсти тістечко, яке лежало переді мною, думаючи, що буде, якщо я мимоволі порушу якусь негласну дипломатичну умовність».

Ріо Фердинанд та Алекс Скотт (крайні ліворуч) під час зустрічі з володимиром путіним у 2018 році

Нагадаємо, що 44-річний Ріо Фердинанд, який працює телевізійним коментатором, 6-разовий чемпіон Англії, переможець Ліги чемпіонів та клубного чемпіонату світу у футболці «Манчестер Юнайтед». У складі збірної Англії захисник провів 81 матч і забив три м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «МЮ» та збірної Англії Ріо Фердинанд втратив через рак дружину та матір.

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