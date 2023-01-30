Зливав ворогу дані про підстанції на заході України: СБУ затримала 20-річного зрадника

В Тернопольській області діяв російський агент, який готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України. Про це повідомили в СБУ, зазначаючи, що диверсантом виявився 20-річний мешканець Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала вже після початку повномасштабного вторгнення через його проросійські висловлювання в мережі.



Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій.



Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики.



Втім, співробітники СБУ завадили цим планам — своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона.



У ньому було виявлено контакти фігуранта зі спецслужбами ворожої держави та його переписка з куратором щодо планів диверсійних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»), а суд взяв його під варту без права на внесення застави.

За повідомленням прокуратури Тернопільської області, передачею ворогу даних про місцеві підстанції затриманий мав розбагатіти аж на …5 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше під Києвом упіймали зрадника, який намагався передати росіянам секретну інформацію про співробітників СБУ та розвідку.

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