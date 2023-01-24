Готував ракетний обстріл електропідстанцій: у Кропивницькому затримали агента путінської ФСБ

У Кропивницьому під час багатоетапної спецоперації СБУ затримала поплічника агресора, який збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.

Насамперед його цікавили локації місцевих об’єктів енергетики, інформує прес-центр СБУ.

Також за вказівкою ворога він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому.

Той самий "маячок"

За сигналами «маячка» окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту, а в разі успішної повітряної атаки — планували продовжити серію обстрілів по території обласного центру, використовуючи «наводки» агента фсб.

Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужба рф завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.

Для збору інформації для фсб їхній агент виходив на місцевість та здійснював фото-, відеофіксацію українських об’єктів, а «звіт» з електронними координати передавав ворогу через анонімні месенджери.

Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили:

▪️ GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора;

▪️ телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше інформатора ПВК «Вагнера», який зливав ворогові дані про розташування частин ЗСУ, затримали в Одесі.

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