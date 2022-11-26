Під Києвом упіймали зрадника, який намагався передати росіянам секретну інформацію про співробітників СБУ та розвідку

СБУ, співробітники якої нещодавно затримали під Києвом «заступника міністра мвд лнр», викрила ще одного зрадника — він планував передати росіянам флешку з даними про співробітників Служби безпеки, ЗСУ, ГУР та «Азову».

«Чоловік планував особисто передати дані до посольства рф у Будапешті на флешці. Втім, співробітники СБУ затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон», — повідомляють в українській спецслужбі.

Фото СБУ

Про зрадника відомо, що чоловік — пенсіонер МВС, з початком повномасштабної агресії проживав на території Білої Церкви, був активним прибічником «русского мира». У разі захоплення рашистами Київщини сподівався стати «головним поліцейським» столиці та регіону.

Фото СБУ

«Ця особа перебувала на прямому контакті із російським диверсантом Ігорем Безлером, а також підтримувала дружні зв’язки з іншими представниками так званої „міліції днр“. Саме за їхньою „наводкой“ затриманий почав збирати засекречені дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху „Азов“, а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Встановлено, що окрім картотеки українських „силовиків“, він збирав інформацію і про важливі об’єкти ЗСУ: бази, склади, арсенали, місця їхнього розташування», — додали в СБУ.

Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайдено пістолет, символіки терористичної організації «днр» та забороненої в Україні комуністичної партії.

Фото СБУ

Наразі затриманому планується повідомлення про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що днями співробітники української спецслужби провели обшуки у низці храмів УПЦ Московського патріархату, у тому числі й на території Києво-Печерської Лаври. Зокрема, були виявлені проросійська література, мільйони готівки та люди, які не мали документів або мали паспорти з ознаками підробки.

Фото СБУ

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