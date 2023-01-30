Намагався відвести підбитий літак від села: в бою загинув український льотчик-герой

Льотчики 299 бригади тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова провели в останній політ одного з кращих офіцерів бригади, командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї майора Данила Мурашка. Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня 2023 року його літак було підбито ворожим винищувачем. Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, не зважаючи на малу висоту, пілот до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. В зв’язку з цим він не зміг безпечно катапультуватися і загинув смертю Героя.

Як говорять його побратими, Данило з першого дня повномасштабної збройної агресії сумлінно та мужньо виконував усі поставлені бойові завдання — здійснивши з 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року 141 бойовий виліт. В складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 загарбників.

За видатні досягнення у боротьбі з ворогом нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів, а за героїзм під час останнього вильоту майора Мурашка командуванням військової частини було представлено до присвоєння звання «Герой України» (посмертно).

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року на Львівщині в останню путь провели вертолітника Максима Федорова. Підполковник загинув 11 грудня у боях за Бахмут.





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