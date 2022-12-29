«Один з найдосвідченіших»: стало відомо про втрату на війні легендарного підполковника

На Львівщині в останню путь провели уродженця Самбора — вертолітника Максима Федорова. Підполковник загинув 11 грудня у боях за Бахмут.

«Максим Федоров — досвідчений офіцер з бойовим досвідом, підполковник у 12-й окремій бригаді армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка, військовий льотчик 1-го класу, — повідомляє Самбірська міська рада — Боронив східні кордони України від окупантів та сепаратистів з 2014 року, був учасником миротворчих місій у Ліберії та Кот Дівуарі. У 2018 році звільнився з лав ЗСУ, та продовжив працювати льотчиком вертольота. Вже бувши цивільним льотчиком, допомагав цивільному населенню Судану, Сомалі, Малі та Афганістану».

Поховали підполковника Максима Федорова з усіма почестями на землі Героїв Української Головної Визвольної Ради — у селі Сприня

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Максим Федоров добровільно повернувся на військову службу та виконував бойові завдання у найгарячіших точках.

«За блискуче виконання обов’язків, вірність присязі українському народу, мужність та патріотизм неодноразово був відзначений нагородами від командування бригади та вищого командування. Максим Федоров — кавалер ордену Богдана Хмельницького III ступеня».

Максим Федоров неодноразово був відзначений нагородами

Герою навіки залишилося 44 роки. Мати втратила сина, дружина — люблячого чоловіка. Без батька залишилося троє дітей. Поховали підполковника Максима Федорова з усіма почестями на землі Героїв Української Головної Визвольної Ради — у селі Сприня, на батьківщині дружини.

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