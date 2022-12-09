«З першого дня вторгнення боровся з рашистами»: щемлива розповідь про загиблого українського воїна

На Вінниччині в останню путь провели 32-річного захисника Олексія Аврамова з села Велика Стратіївка. Він був мобілізований 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України. А загинув, захищаючи Донбас.

«Його підрозділ виконував складні бойові завдання в районі населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка, що всього за кілька кілометрів від окупованого Донецька. Він мужньо захищав рідну землю, бувши стрілком стрілецької роти однієї з військових частин, доки його життя не обірвалося 28 листопада в районі Красногорівки. Там уже дев’ятий рік точаться запеклі бої, надто цього року, — повідомляє Тростянецька селищна територіальна громада. — Того дня, як, власне, й попередніми, було гаряче.

Ворог поливав українські позиції рясними мінометними артилерійськими і танковими обстрілами, застосовував масове скидання ВОГів з дронів та штурмував десантом з використанням стрілецької зброї. У цьому бою боєць отримав вогнепальне осколкове поранення, несумісне з життям".

Поховали Олексія Аврамова на Тростянецькому кладовищі з усіма військовими почестями

Відомо, що Олексій виріс у багатодітній родині, де крім нього виховувалися ще два брати та дві сестри. У дворічному віці залишився напівсиротою: помер батько. Разом з дружиною Вікторією вони виховували дев’ятирічну доньку Аліну. Поховали Олексія Аврамова на Тростянецькому кладовищі з усіма військовими почестями.

Нагадаємо, в бою з окупантами загинув відомий український комік із «Ліги сміху» Ярослав Гаркавко.

20

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram