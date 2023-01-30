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На окупованій Херсонщині госпіталі забиті важкопораненими загарбниками, тому лазарети облаштовують у дитсадках, — Генштаб

18:51 30 січня 2023
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Російські окупанти на тимчасово підконтрольній їм території Херсонської області почали забороняти школярам навчатись онлайн за українською програмою. А оскільки місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, загарбники погрожують примусово вивозити дітей на так зване «навчання» вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а то й до росії та окупованого Криму. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На тій таки Херсонщині, у населеному пункті Таврійське Скадовського району загарбники облаштували «польовий шпиталь» прямо у приміщенні дитячого садка, тож нині дитячий заклад переповнений важкопораненими «мобиками».

Тим часом на Донбасі ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Також протягом доби було завдано 4 ракетних удари та понад 10 обстрілів з РСЗО по мирних містах і селах України, зокрема — по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині.

Натомість авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, військовий експерт розповів про небезпеку нового великого наступу окупантів, до якого вони готуються з кінця минулого року.

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