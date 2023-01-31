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В Україні змінили правила продажу курячих яєць: їх поділять на два класи

10:42 31 січня 2023
Продаж яєць

В Україні з'являться нові вимоги до продажу курячих яєць, які за останній рік сильно зросли в ціні. Їх продаватимуть за категоріями: якість, вага, зовнішні особливості. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Так, у курячих яєць з'явиться два класи: А та В. Яйця, які потраплять до класу А, повинні бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухомим жовтком без чітких контурів. Крім того, такі яйця мають бути без сторонніх запахів.

Ще їх розділять за вагою:

• XL (дуже великі): яйця, вага яких становить 73 г і більше
• L (великі): яйця, вага яких становить 63 г і більше, але менше 73 г
• М (середні): яйця, вага яких становить 53 г і більше, але менше 63 г
• S (малі): яйця, вага яких становить менше 53 г

У той самий час яйця якості класу B — всі, які не відповідають якості класу А.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим замінити дорогі яйця у випічці та інших рецептах.

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