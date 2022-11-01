Господиням на замітку: чим замінити дорогі яйця у випічці та інших рецептах

У міру подорожчання у магазинах та на ринках низки продуктів, у тому числі яєць, українські господині намагаються знайти їм повноцінну заміну, і при цьому приходять до зовсім несподіваних висновків.



Яйця можна замінити у випічці, приготувавши не менш смачну веганську страву, пише shuba.

Вегани вже давно довели, що яйця мають чимало замінників, деякі з них є універсальними. Але є також ті, що підходять лише під певні страви. Щодо смаку, то він може трохи відрізнятися від звичного нам, але в цілому виходить теж добре.



Щоб простіше було орієнтуватися у замінниках, слід знати, що одне яйце — це 60 грамів/4 столові ложки/¼ склянки.



Найчастіше замість яєць можна використовувати у кулінарії шовковий тофу, бананове або яблучне пюре, мелене насіння льону, змішане з водою, молоко згущене, пахту.



Який саме замінник вибрати залежить від того, яка йому відведена роль за рецептом. Іноді яйце додають тому, що воно впливає на смак, в інших випадках через те, що воно впливає на створення певної структури тощо.



Зокрема у рецептах приготування печива замість одного яйця можна використовувати 1 ст.л. меленого насіння льону, розведену 3 ст. води. Також яйця можна замінити 4 столовими ложками згущеного молока.



Віддаючи перевагу згущеному молоку, слід розуміти, що кількість цукру має бути меншою, оскільки це молоко само по собі дуже солодке.



Щодо суміші з льону, то вона повинна нагадувати за консистенцією желе. Тільки тоді її можна використовувати для приготування печива.



У випічці яйце можна замінити на наступні інгредієнти:

- 4 ст.л. пахти;

- 4 ст.л. бананового чи яблучного пюре;

- 4 ст.л. шовкового тофу.



Якщо замість яйця використовується банан, тоді слід віддавати перевагу стиглим плодам й не забувати про солодощі фрукта.

Тофу необхідно перемолоти у блендері до кремоподібної консистенції.



Швидше за все, смак приготовленого торта або кексу відрізнятиметься від того, до якого ви звикли, проте страва вийде смачною.



Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт м'якого та смачного бананового печива. А також розповідали, як приготувати універсальне тісто на майонезі без яєць та молока.

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