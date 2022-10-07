Десяток яєць за 100 гривень — це не жарт: чому виросли ціни на «стратегічний» продукт і коли чекати на зниження

В Україні триває зростання цін на продукти, останнім часом збільшилася й середня вартість курячих яєць.

Як пише «РБК-Україна», у вересні середня вартість десятка яєць у порівнянні з попереднім місяцем зросла одразу на 72% - до 49 гривень. А з початку жовтня вартість продовжує зростати як у роздрібних продавців, так і у великих торгових мережах.

Фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький серед основних причин різкого подорожчання називає кілька факторів. По-перше, сезонність. Адже протягом осінньо-зимового періоду вартість яєць традиційно зростає — збільшується попит і зменшується пропозиція на ринку.

Втім, обсяг виробництва яєць почав падати не лише у зв’язку зі зміною сезону, але й із припиненням чи значним скороченням діяльності підприємств через бойові дії.

Також з початку серпня, коли Україна отримала змогу експортувати агропродукцію через порти, на неї збільшився попит на зовнішньому ринку. Зростає вартість зерна на внутрішньому ринку, що у свою чергу збільшує собівартість виробництва яєць і, відповідно, кінцеву роздрібну ціну.

Наразі у магазинах цей товар коштує близько 50 гривень. Експерт не виключає, що до кінця року ціни зростуть ще на 10−15%. Одже, середня вартість десятка курячих яєць може сягнути 60 гривень, а вартість десятка найвищої категорії може впритул наблизитися до позначки у 100 гривень.

Починаючи з другого кварталу наступного року вартість курячих яєць у зв’язку з настанням сприятливих кліматичних умов почне поступово зменшуватися. Хоча на цінах, як і раніше, позначатимуться інфляційні та девальваційні ризики, зокрема через вартість пального та зерна на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, що раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що у міністерстві найближчим часом не очікують на цінові зміни щодо продукції, пов’язаної з собівартістю борошна і пшениці.

Фото Pixabay

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram