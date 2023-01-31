Аналітики ISW вважають, що росія готується до «неминучого наступу» — такий план дій країни-агресора найбільш вірогідний найближчими місяцями.

В Інституті вивчення війни наводять заяву секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який напередодні казав, що нема жодних ознак підготовки росії до мирних переговорів — все вказує на протилежне. За його словами, кремль може мобілізувати понад 200 тисяч людей і продовжує купувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та у партнерів з авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея. На думку Столтенберга, російський президент путін зберігає свої «максималістські цілі» в Україні.

Також у звіті наводиться думка голови Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко, який зазначив, що росіяни посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу, і додав, що рф необхідно буде розпочати наступ через «посилення внутрішнього тиску для перемоги».

«Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські сили створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області, у найближчі місяці. Російські воєнкори також продовжували вказувати на те, що російський інформаційний простір створює передумови та передбачає російський наступ. Вони роздмухали заяву російського Telegram-каналу про те, що нинішній темп і характер російських операцій вказують на те, що основні сили очікуваного наступу та обіцяного прориву ще не «вступили в бій», — йдеться у звіті.

А британська розвідка вказує на ймовірність підготовки наступу на Донеччині, де в районах Павлівки та Вугледара були проведені розвідувальні атаки. Як пише ВВС, восени 2022 року росія використала 155-у бригаду морської піхоти в безуспішній атаці на той же район. Підрозділи цього полку знову задіяні у складі російської армії, вони просунулися на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців означала лінію фронту.

У розвідці не виключають, що російське командування розробляє новий напрямок наступу на Донеччині, щоб відволікти українську армію від Бахмута, не відмовляючись від досягнення локальних успіхів у бахмутському секторі. Однак, на думку експертів, у росії недостатньо військ, щоб досягти важливого прориву.

Ексклюзивний матеріал «Наприкінці літа росіяни можуть наважитися на фінальну спробу взяття Києва», — американський військовий експерт Філліп Карбер" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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