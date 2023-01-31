Прокуратура росії вимагає у суді 9 років позбавлення волі для журналіста Невзорова

У Басманному районному суді москви прокурор заочно запросив дев'ять років колонії для журналіста Олександра Невзорова, якого раніше заочно заарештували в росії за те, що він розповідав про бомбардування рашистами українських міст.

Як пише «Медіазона», Невзорова звинувачують у «розповсюдженні свідомо хибної інформації про використання зс рф». Також держобвинувачення попросило позбавити Невзорова на чотири роки права робити публікації в інтернеті. Раніше він, як і багато відомих росіян, які не підтримали путінську агресію проти України, був оголошений «іноагентом»

За версією слідства, журналіст, який виїхав з росії, публікував тексти та ролики із «завідомо неправдивою інформацією» про злочини російських військових у Маріуполі та Бучі.

Нагадаємо, що влітку минулого року з'явилася інформація про те, що Олександру Невзорову та його дружині Лідії надали українське громадянство.

Фото зі сторінки Невзорова в соцмережах

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