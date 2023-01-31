Противник атакує на Лиманському та Бахмутському напрямках, не зважаючи на втрати, на Авдіївському та Новопавлівському наступ ворога безуспішний, — Генштаб

Ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат, а на Авдіївському та Новопавлівському напрямках веде безуспішні наступальні дії. На Куп’янському та Запорізькому напрямках рашисти обороняють раніше захоплені рубежі.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, на Херсонському напрямку противник веде обстріли позицій наших підрозділів та цивільних об’єктів, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському — обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено.

Російські окупанти протягом доби завдали 3 авіаційних та 3 ракетних ударів, а також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

За даними розвідки, окупанти посилили фільтраційні та контрдиверсійні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Зокрема, загарбники обмежили в’їзд та виїзд з населеного пункту Улянівка, проводяться обшуки у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів.

У Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої пвк «вагнер» значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції, що може бути пов’язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 9 районі зосередження живої сили противника та 1 склад боєприпасів.

Ексклюзивне інтерв'ю про стан ворожої армії, прогнози подальшого розвитку подій на фронті з першим заступником голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, Героєм України генерал-лейтенантом ЗСУ Михайлом Забродським «На місці російських воєначальників я б в жодному разі ніякого результату їхньому керівництву не гарантував» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Генштабу ЗСУ

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