У ЗСУ виявили російського «крота»: що він вишукував (фото)

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох агентів фсб, одним з яких виявився мешканець Харківщини, завербований на початку повномасштабного вторгнення кадровим співробітником російської спецслужби.

В СБУ констатували, що невдовзі після того агент виїхав до Сумщини як внутрішньо переміщена особа і там… мобілізувався до лав ЗСУ, де проводив розвідувально-підривну діяльність проти України. Коли після військкомату його направили до навчального центру у Житомирській області, він збирав персональні дані інструкторів з бойової підготовки, а також приховано «вивчав» систему охорони військового об’єкта.

Згодом мобілізованого передислокували у складі підрозділів українських військ на територію Донецької області, де він також продовжив збирати розвідувальну інформацію на користь російських окупантів. На сході його цікавили місця базування і маршрути переміщення бойових підрозділів ЗСУ в районах Слов’янська і Краматорська.

На додачу зрадник залучив до злочинній діяльності свого земляка, який після 24 лютого минулого року разом з ним переїхав до Сум як внутрішньо переміщена особа, а згодом — до Одеської області. Той розпочав розвідувати місця базування підрозділів Сил оборони у причорноморському регіоні, де намагався виявити склади з артилерійським озброєнням та боєприпасами українських військ — об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за українськими об’єктами.

Обидва зловмисники передавали зібрані відомості агресору через закриті канали зв’язку у вигляді електронних координат з детальним описом прилеглої місцевості.

Крім цього вони постійно підшукували «однодумців» для їхнього подальшого залучення до негласної співпраці з фсб.

У «зоні особливої уваги» були колишні військові та жінки, які проживали у прифронтових районах на півдні та сході України.

Контррозвідники Служби безпеки затримали обох зрадників на спробах чергової передачі загарбнику закритих відомостей. Під час обшуків за місцями перебування затриманих правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»), обом фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями СБУ затримала на Тернопільщині 20-річного зрадника, який, за даними місцевих ЗМІ, виявився послушником Почаївської Лаври.

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