І паспорт терористів мав, і воювати за них пішов: винесли вирок ще одному зраднику України

В Україні триває боротьба з колаборантами та зрадниками. Галицький районний суд Львова виніс вирок громадянину України, який воював на стороні окупантів, про це «ФАКТАМ» стало відомо із опублікованого вироку в Реєстрі.

Відомо, що чоловік — уродженець Луганської області, із 2017 року працював ковалем на ТОВ «Лугамаш». За день до повномасштабного вторгнення йому зателефонували з відділу кадрів вказаного підприємства та запропонували прибути до пункту збору мобілізованих терористичної організації «лнр». Того ж дня він зібрав особисті речі та добровільно прибув до Луганського державного педагогічного університету, де збирались бажаючі воювати проти України. Там особа надала свій паспорт громадянина терористичної організації «лнр». Його було зараховано до списків особового складу 202 стрілецького полку незаконного збройного формування «Народної міліції». Наприкінці лютого 2022 року зрадник отримав стрілецьку зброю — ручний кулемет Калашникова, 4 магазини та 180 патронів до нього. На початку березня його та інших окупантів перевезли до рф — до міста Валуйки Бєлгородської області. Там чоловік пройшов повноцінну військову підготовку, яка супроводжувалась тактичним веденням бою, здійсненням штурму, наступу та відступу, з метою забезпечення бойових дій рф проти України.

Після чого прибув до села Старовірове Харківської області. Здійснював, на виконання вказівок військового керівництва, охорону складу боєприпасів, в тому числі ракетно-артилерійського озброєння, розвантажування та завантаження на ньому боєкомплектів, різного роду ракет, ракетних артснарядів різного калібру, боєкомплектів до систем залпового вогню.

Під час судового розгляду обвинувачуваний зізнався у скоєному і просив його суворо не карати. Служителі Феміди призначили йому 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна. Тож зрадник матиме достатньо часу, аби поміркувати щодо скоєного.

Нагадаємо, що на Чернігівщині затримали ворожого агента, який працював на росію та білорусь.

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