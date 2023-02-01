«Кожен нормальний чоловік має відсидіти»: ексфутболіст збірної росії закликає співвітчизників до СІЗО

Скандальний ексфутболіст збірної росії Олександр Кокорін, який понад рік провів у в'язниці, заявив, що кожен нормальний чоловік має відсидіти, оскільки це важливий життєвий урок.

«Дав би я 70 млн рублів (близько 37 млн гривень. — Авт.), щоб змінити все, що було? Я не дав би. Тому що я мав рацію у всьому, — цитує 31-річного форварда кіпрського «Аріса» Олександра Кокоріна championat.com. — За вчинене у бійці ми принесли вибачення, ми не заперечували. Але на нас повісили статтю «хуліганка». Нібито ми група осіб за попередньою змовою з предметами зброї, розподіляючи ролі, прийшли до кафе битися з людьми.

Прикинь? Ось навіть відео показують: із нас один спить, скис після клубу… Ось така запланована акція (сміється). Заплановані божевільні бандити. І ось судді, прокурори сидять із розумними обличчями. На них дивишся — таке кіно…

Чи не шкодую я? Як можна шкодувати, якщо це вже сталося? Це величезний досвід, гарна школа. Якось я висловлювався, що кожен нормальний хлопець і чоловік повинен відсидіти, щоб таку школу отримати і відчути. Це лайфхак, щоб приводити до тями хлопців, які попливли, — на один-два місяці у СІЗО".

Нагадаємо, що Олександр Кокорін (48 поєдинків і 12 м'ячів у футболці команди рф), його брат Кирило і ще один ексфутболіст збірної росії Павло Мамаєв, які стали організаторами двох бійок у центрі Москви, отримали в 2019 році реальні тюремні терміни. Після виходу на волю автор найшвидшого голу в історії збірної країни-агресора (на 19-й секунді у ворота Люксембургу 2013-го) Олександр Кокорін пограв за «Сочі» та московський «Спартак», після чого підписав контракт з італійською «Фіорентиною». Але в серії А форвард не прижився, вирушивши в оренду до кіпрського «Аріса». Звідти і закликає співвітчизників до СІЗО.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальному російському футболісту Кокоріну вручили в Італії «Золотий унітаз».

Фото ФК «Аріс»

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