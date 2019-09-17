Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы: первые кадры на свободе (видео)

Спорт

Утром во вторник, 17 сентября, скандальные звезды российского футбола Александр Кокорин и Павел Мамаев (а также младший брат Кокорина — Кирилл), которые в октябре прошлого года стали фигурантами двух драк в центре Москвы, вышли из исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области по условно-досрочному освобождению. Четвертый фигурант дела, друг футболистов Александр Протасовицкий, пока не получил УДО.

Кстати, у ворот тюрьмы своих родных встречали жена Александра Кокорина Дарья, мать Светлана, а также отчим братьев Кокориных Кирилл Логинов, который на своем черном «Мерседесе» умудрился наехать на ногу журналисту Life News. Прибывший врач скорой помощи сообщил, что характер повреждения пока непонятен, и нужно делать рентген. Полиция не стала задерживать водителя.

Тот самый «Мерседес» отчима Кокориных у здания колонии

Братья Кокорины

Павел Мамаев

Напомним, что по приговору суда, который состоялся в мае 2019-го, Кокорин и Мамаев за участие в двух драках в Москве получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев тюрьмы каждый.

Контракт 28-летнего Кокорина (48 поединков за сборную России, 12 мячей) с «Зенитом» закончился летом (поговаривают, форвард заключил новый договор с питерцами), а соглашения Мамаева (15 матчей за национальную команду), которому в день освобождения исполнился 31 год, с «Краснодаром» действует до конца декабря 2019-го, однако клуб намерен расторгнуть договор.

Футбольная молва уже отправляет автора самого быстрого гола в футболке сборной России Кокорина в ФК «Сочи», а предметный интерес к Мамаеву якобы проявляют самарские «Крылья Советов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российский суд принял решение выпустить Мамаева и Кокорина на свободу.

Фото sport24.ru, РИА Новости

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