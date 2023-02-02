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Спорт

У родині олімпійської чемпіонки Ольги Харлан сталося горе

9:57 2 лютого 2023
Ольга Харлан

Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка яскравим фото згадала про свої олімпійські тріумфи, втратила рідну людину.

Спортсменка повідомила про те, що померла її рідна бабуся, яка останнім часом тяжко хворіла.

«Це наше останнє фото з бабусею. Воно було зроблено 2 тижні тому, коли я їздила додому. Це ранкове фото, я у своїй безглуздій піжамі, бабуся із зачіскою, зробленою мною, і трохи усмішки на наших обличчях. Але бабусі було дуже боляче. Сьогодні її не стало. Спогади про неї, це неймовірна любов, величезна підтримка, дуже веселі історії з мого дитинства та багато іншого, що залишиться в моїй пам'яті назавжди. Назавжди у наших серцях…» — написала Харлан на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши останнє фото з рідною людиною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ольга Харлан попрощалася з вірним другом.

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