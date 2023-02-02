Рішення кількох країн Заходу про передачу українській армії важких танків стало важливим військовим кроком та переломним моментом у війні, розпочатій росією в Україні. Армії російського диктатора володимира путіна ця техніка завдасть величезних проблем. Про це сказав колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, передає New York Post.

Він вважає, що три типи танків, які отримають ЗСУ (британські, німецькі та американські), значно посилять наступальні операції українських сил.

Перевага України в тому, що війська країни-агресора розташовані вздовж фронту, що проходить далеко від рф. Танки ЗСУ можуть замаскувати та використовувати для прориву російської лінії. Так можна розділити російських окупантів і розірвати їхній логістичний ланцюг. Спроможність армії рф продовжувати свої дії на фронті буде значно зменшено.

«Це поганий знак для Кремля, тому що він бачить єдність Заходу. Усі країни НАТО об'єдналися. Це сильний політичний та дипломатичний сигнал», — сказав Ставрідіс.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ», де мова йшла про події на фронті, допомогу Заходу, стан російської армії тощо відомий американський військовий аналітик і експерт, президент аналітичного центру Potomac Foundation, професор Філліп Карбер розповів, зокрема, про ймовірні напрямки удару, який може завдати ворог найближчим часом.

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