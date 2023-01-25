Крига скресла: Німеччина офіційно схвалила постачання «Леопардів» Україні

Уряд Німеччини у середу прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard 2. Про це йдеться у заяві на сайті уряду.

«Канцлер Олаф Шольц оголосив у середу на засіданні уряду, що Німеччина і надалі посилюватиме свою військову підтримку Україні. Він повідомив, що Федеральний уряд прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard 2. Це результат інтенсивних консультацій з найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини», — йдеться у заяві.

Зазначається, що мета союзників — швидко зібрати два танкові батальйони з танками Leopard 2 для України. На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard 2.

Підготовка українських екіпажів має розпочатися найближчим часом у Німеччині. На додаток до навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування систем.

«Німеччина надасть країнам-партнерам, які хочуть швидко передати Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів, відповідні дозволи на їхню передачу», — йдеться у заяві.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що Україна отримає не лише німецькі танки Leopard 2, а й американські Abrams. Також Нідерланди планують придбати для України ще 18 танків Leopard 2.

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