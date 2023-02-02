Дворазові чемпіони та тричі віцечемпіони: молодіжна збірна України дізналася суперників у відборі на Євро-2025

Молодіжна збірна України з футболу, яка вийшла до фінального турніру чемпіонату Європи-2023 (U21), дізналася своїх суперників по відбірному раунду на наступну континентальну першість.

За підсумками жеребкування, що відбулося у швейцарському Ньоні, суперниками «жовто-синіх» по групі F стануть дворазові чемпіони Європи збірна Англії, тричі віцечемпіони континенту команда Сербії, а також Північна Ірландія, Азербайджан та Люксембург.

Інші групи відбірного турніру на Євро-2025 виглядають так:

Група А: Італія, Ірландія, Норвегія, Туреччина, Латвія, Сан-Марино.

Група В: Іспанія, Бельгія, Шотландія, Угорщина, Казахстан, Мальта.

Група С: Нідерланди, Швеція, Грузія, Північна Македонія, Молдова, Гібралтар.

Група D: Німеччина, Польща, Ізраїль, Болгарія, Косово, Естонія.

Група E: Румунія, Швейцарія, Фінляндія, Албанія, Чорногорія, Вірменія.

Група G: Португалія, Хорватія, Греція, Білорусь, Фарерські острови, Андорра.

Група H: Франція, Австрія, Словенія, Боснія та Герцеговина, Кіпр.

Група I: Данія, Чехія, Ісландія, Уельс, Литва

Згідно з регламентом відбірного турніру, до фінального раунду, окрім господарів збірної Словаччини (команду росії не допустили до змагань), безпосередньо вийдуть дев'ять переможців груп та три найкращі команди з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою у плей-оф ще три путівки до вирішальної стадії.

Додамо, що відбірні матчі відбуватимуться з березня 2023-го по листопад 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань очолив одного з лідерів УПЛ «Олександрію».

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