Руслан Ротань став новим головним тренером одного з лідерів УПЛ

ФК «Олександрія», яка на зимову перерву вирушила, займаючи п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, оголосила ім'я нового головного тренера замість звільненого після першої частини нинішнього сезону Юрія Гури.

Ним став 41-річний ексфутболіст «Дніпра», «Динамо» та збірної України (100 матчів за «жовто-синіх») Руслан Ротань. Деталі контракту не розголошуються, але раніше повідомлялося, що помічником фахівця стане Сергій Кравченко, який виступав у сезоні-2022/2023 за одеський «Чорноморець».

«Мені дуже приємно приєднатися до сім'ї футбольного клубу „Олександрія“. Ми з тренерським штабом зробимо все, що від нас залежить, щоб олександрійські вболівальники були задоволені і грою, і результатом. Ми дуже розраховуємо на хлопців, на те, що вони нам у цьому допоможуть, і ми спільно радуватимемо шанувальників футболу», — наводить слова нового наставника офіційний сайт «Олександрії».

Додамо, що Руслан Ротань завершив ігрову кар'єру у 2018-му, того ж року в листопаді став головним тренером молодіжної збірної України, яку вивів до фінальноъ частини Євро-2023 (U21). Контракт з УАФ спливає 31 грудня нинішнього року, і поки не повідомляється, чи поєднуватиме фахывець дві посади та готуватиме «жовто-синіх» до виступу на молодіжній першості Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперник збірної України у відборі на Євро-2024 отримав нового тренера.

Фото ФК «Олександрія»

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