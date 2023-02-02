«Мій рахунок ще не закрито»: поранений під Бахмутом снайпер просить українців долучитися до збору на спорядження
Снайпер Володимир Вакуленко у мирному житті був пацифістом, працював дизайнером-архітектором у Бучі. У лютому вступив служити у тероборону та зі зброєю в руках звільняв рідну Київщину від окупантів. Потім підрозділ Володимира відправили на схід. Під Бахмутом у ході бойового завдання снайпер отримав поранення голови — «дістав» ворожий фугас.
Ще в госпіталі у важкому стані Володимир зателефонував друзям і сказав коротку фразу: «Я ще не закрив рахунок», що в перекладі зі снайперської означає — «я ще воюватиму, моє завдання не закінчено».
Володимир Вакуленко завершує реабілітацію та звикає жити з титановою пластиною в голові. Втім, боєць мріє повернутись на фронт, щоб «продовжити рахунок».
Вакуленко просить допомогти зібрати гроші на нову гвинтівку. Частину суми закриють друзі снайпера, проте Володимир просить небайдужих українців приєднатися до збору, щоб він міг і надалі знищувати окупантів та звільняти рідну землю.
Сумарно на гвинтівку та спорядження необхідно близько пів мільйона гривень:
- Гвинтівка — 155 820 гривень
- Приціл — 187 004 гривні
- Бінокль — 48 960 гривень
- Снайперське спорядження — 120 000 гривень
Допомогти можна за реквізитами:
Приват Банк — 5221−1911−0093−6862
Монобанк — 4441−1144−1455−3576
Вакуленко Володимир Степанович.
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