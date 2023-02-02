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Україна

«Мій рахунок ще не закрито»: поранений під Бахмутом снайпер просить українців долучитися до збору на спорядження

16:43 2 лютого 2023
Володимир Вакуленко

Снайпер Володимир Вакуленко у мирному житті був пацифістом, працював дизайнером-архітектором у Бучі. У лютому вступив служити у тероборону та зі зброєю в руках звільняв рідну Київщину від окупантів. Потім підрозділ Володимира відправили на схід. Під Бахмутом у ході бойового завдання снайпер отримав поранення голови — «дістав» ворожий фугас.

Ще в госпіталі у важкому стані Володимир зателефонував друзям і сказав коротку фразу: «Я ще не закрив рахунок», що в перекладі зі снайперської означає — «я ще воюватиму, моє завдання не закінчено».

Володимир Вакуленко завершує реабілітацію та звикає жити з титановою пластиною в голові. Втім, боєць мріє повернутись на фронт, щоб «продовжити рахунок».

Володимир Вакуленко завершує реабілітацію та звикає жити з титановою пластиною в голові

Вакуленко просить допомогти зібрати гроші на нову гвинтівку. Частину суми закриють друзі снайпера, проте Володимир просить небайдужих українців приєднатися до збору, щоб він міг і надалі знищувати окупантів та звільняти рідну землю.

Сумарно на гвинтівку та спорядження необхідно близько пів мільйона гривень:

  • Гвинтівка — 155 820 гривень
  • Приціл — 187 004 гривні
  • Бінокль — 48 960 гривень
  • Снайперське спорядження — 120 000 гривень

Допомогти можна за реквізитами:

Приват Банк — 5221−1911−0093−6862

Монобанк — 4441−1144−1455−3576

Вакуленко Володимир Степанович.

Важлива кожна гривня! Разом ми сила!

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