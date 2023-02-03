39.66 / 40.31 42.78 / 43.75
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Небезпечна професія: під Києвом тракторист підірвався на російській міні

10:54 3 лютого 2023
трактор

Біля міста Макарова у Київській області, де під час російської навали точилися запеклі бої, на ворожій міні підірвався 47-річний тракторист.

Про це повідомив голова обласного главку Нацполіції генерал Андрій Небитов.

«Внаслідок вибуху техніка зазнала серйозних ушкоджень, але, на щастя, тракторист вцілів та уник серйозних травм. Дана територія перебувала раніше у зоні, де точилися бої», — пише Небитов.

Також він закликав громадян у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, телефонувати на спецлінію «102».

Раніше ми писали про страшну трагедію на Житомирщині. В Олевській громаді, яка знаходиться дуже далеко від зони бойових дій, на міні підірвався автомобіль, у якому загинули чоловік та дружина. Сиротами залишилося восьмеро дітей.

«ФАКТИ» також писали про те, що на деокупованій території Херсонської області на міні підірвалися четверо поліцейських з Черкащини.

475

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Індексація пенсій у березні: чому для пенсіонерів важлива інформація лютого-2023

Автомобілісти

Не тільки «непристебнутий ремінь»: за які порушення пасажирів в Україні має платити водій

Гривні

Деяким українцям виплатять по 2200 гривень: хто може претендувати на кошти

Гривні

Частині пенсіонерів щомісячно доплачуватимуть 456 грн до пенсії: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту