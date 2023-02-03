Небезпечна професія: під Києвом тракторист підірвався на російській міні

Біля міста Макарова у Київській області, де під час російської навали точилися запеклі бої, на ворожій міні підірвався 47-річний тракторист.

Про це повідомив голова обласного главку Нацполіції генерал Андрій Небитов.

«Внаслідок вибуху техніка зазнала серйозних ушкоджень, але, на щастя, тракторист вцілів та уник серйозних травм. Дана територія перебувала раніше у зоні, де точилися бої», — пише Небитов.

Також він закликав громадян у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, телефонувати на спецлінію «102».

Раніше ми писали про страшну трагедію на Житомирщині. В Олевській громаді, яка знаходиться дуже далеко від зони бойових дій, на міні підірвався автомобіль, у якому загинули чоловік та дружина. Сиротами залишилося восьмеро дітей.

«ФАКТИ» також писали про те, що на деокупованій території Херсонської області на міні підірвалися четверо поліцейських з Черкащини.

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