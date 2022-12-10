На Житомирщине автомобиль подорвался на мине: восемь детей остались сиротами

Страшна трагедія сталася на Житомирщині. В Олевській громаді, яка знаходиться дуже далеко від зони бойових дій, на міні підірвався автомобіль, у якому загинули чоловік та дружина.

— Подружжя їхало автомобілем «Форд Транзит» у село Копищі із села Сущани, — розповіли «ФАКТАМ» у поліції Житомирщини. — Чоловікові — 38, дружині 32. Дорога була слизькою, і в якийсь момент водій, мабуть, не впорався з керуванням і машина злетіла на узбіччя. Саме там, де це сталося, виявилася міна. Відбувся вибух. Вижити нікому не вдалось.

Звідки взялася міна на узбіччі дороги, з'ясовують поліцейські

Із соціальних мереж «ФАКТАМ» вдалося з'ясувати, що загибле подружжя було батьками вісьмох дітей, наймолодшому з яких лише кілька тижнів. Поки не відомо, звідки на узбіччі опинилася міна на такій великій відстані від зони бойових дій. Це питання не дає спокою і багатьом мешканцям Олевського району.

«А хіба в тому місці велися якісь бойові дії? Чи ворог там проводив мінування? Банальне недбальство і чиясь халатність призвели до трагедії! Думаю правоохоронці з часом встановлять всіх винних з послідуючим притягненням до кримінальної відповідальності! Там, де заміновано, має бути обмежено в русі для цивільних громадян, тим більше створюються карти мінувань! Мають бути попереджувальні таблиці, огороджувальні стрічки, тощо! Це бездарна чиясь халатність!» — написав у групі поліції Житомирської області на Facebook якийсь Анатолій. «Олевськ біля кордону з ворогом. Ясна річ, що все заміновано», — відповідає чоловікові Валентина Ковальчук із Житомира.

Наразі всіх вісьмох дітей загиблого подружжя розмістили у родичів. Вирішується питання щодо опіки над неповнолітніми.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Херсонській області на деокупованій території на міні підірвалися четверо поліцейських із Черкаської області.

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