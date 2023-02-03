«Таких малюків ще не бачили»: 9-місячний Данило з Вінниці став рекордсменом України

Усі, хто бачить Данилка Коваленка, думають, що немовлятку одягнули перуку. Проте це зовсім не так. Насправді дев'ятимісячний хлопчик відростив шевелюру завдовжки 20 сантиметрів! Та саме тому його досягнення стало рекордом України у номінації «Найдовше волосся у немовляти».

— Ми самі приємно шоковані, що у синочка такі довгі та густі коси. У нас із чоловіком точно таких ніколи не було. Хіба що у мого молодшого брата, але, щоб аж ось так, то ні, — розповідає «ФАКТАМ» мама хлопчика Анна Коваленко. - Проте давно побутує народна приказка, що якщо під час вагітності майбутня мама страждає через печію, то малюк народиться із волоссям. Тож із впевненістю можу сказати, що наші предки мали рацію".

Батьки й самі шоковані, що в синочка таке довге й густе волосся

— Ваш малюк народився після повномасштабного вторгнення. Ви не виїжджали з міста? Не боялись?

— Так, синочок народився 31 березня. Думок про виїзд не було, тому що ми вірили у нашу перемогу та у ЗСУ. При народженні Данилко мав темне волосся довжиною 5 сантиметрів, аж вушка закривало йому. То навіть у пологовому всі дивувались, що такого ще не бачили. Нещодавно, аби не заважали коси, почала робити синочку хвостики. А щодо догляду, то миємо голову дитячим шампунем з бальзамом, аби не плуталось волосся.

При народженні Данилко мав темне волосся довжиною 5 сантиметрів

— Як наважились подати заявку на рекорд?

- Якось вкладала малюка спати і, як завжди, гладила та розчісувала пальцями густі та красиві пасма. Виникла думка: а чого б не зареєструвати це як рекорд? Бо дійсно всі звертають увагу на таку особливість сина. Після чого зайшла на сайт Національного реєстру рекордів України та подала заявку. Щоправда, тоді я якось неправильно поміряла та вказала довжину 16,5 сантиметра. Мені зателефонували й повідомили, що таких здобутків ще не було. 26 січня нам призначили офіційну реєстрацію. То, як мали їхати, для зручності вирівняла феном пасма, бо у синочка вони трішки в'ються. На самому заході синочок поводився спокійно, розглядав всіх, навіть пішов на ручки до Лани Вєтрової (керівниця Національного реєстру рекордів України. — Авт.) Безумовно, я пишаюсь нашим синочком і вважаю це великим досягненням маленької дитини. Коли виповниться рік, зробимо Данилку стрижку, аби літом не було спекотно.

Малюк із мамою та керівницею Національного реєстру рекордів України Ланою Вєтровою

Своєю чергою керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова підкреслила, що це перший такий рекорд України серед малюків.

«Думаю, цьому хлопчику більше пасує ім'я не Данило, а Лев. Його грива, тобто волосся, замірялося нами відповідно до міжнародних правил і дійсно має рекордні 20 сантиметрів довжини. До того ж волосся у Дані набагато густіше, ніж у його мами й тата і, можливо, навіть у нас з вами».

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