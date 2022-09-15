«У 2 роки Ілля вже вивчив усі букви та цифри»: 9-річний вундеркінд здобув рекордну кількість нагород за успіхи у навчанні та творчості

Школяр з Рівного на початку вересня встановив новий рекорд України у номінації «Найбільша кількість нагород за успіхи у навчанні та творчому розвитку». Дев’ятирічний Ілля Войтович має 143 відзнаки, їх він здобув менш ніж за два роки. Медалі та кубки школяр отримав за гру на скрипці, спортивно-бальні танці, моделінг, вокал, ментальну арифметику та перемоги в освітніх конкурсах.

— Син з раннього дитинства почав проявляти свої інтелектуальні та творчі здібності. У 2 роки вивчив усі букви та цифри, а в 3 почав читати та швидко рахувати, — розповіла «ФАКТАМ» мама маленького вундеркінда Оксана Войтович. — На п'ятому році життя Ілля із задоволенням відвідував центр раннього розвитку дітей «Радік» та студію естетичного виховання «Зернятко», а також навчався основ музичної грамоти у мене, адже я працюю викладачем скрипки в Рівненській дитячій музичній школі № 1 ім. М. В. Лисенка. Я прищепила Іллі не лише любов до скрипки, а й до музики в цілому.

У чотири роки Ілля почав вивчати з мамою основи музичної грамоти

З шести років син почав навчатися в міжнародній школі ментальної арифметики Indigomental club та п’ять разів отримував статус чемпіона на обласних, регіональних та всесвітніх олімпіадах. Нещодавно Ілля отримав бронзову медаль на Кубку Європи та на Всесвітній олімпіаді — посів перше місце. А ще син є учасником змагання з усного рахунку в режимі онлайн — «Прангліміне». Днями ми ще записались у комп’ютерну академію шахів, син сам зацікавився. Мовляв, є плани стати програмістом.

Ілля із задоволенням займається також бальними танцями

— Я так розумію, що і в школі Ілля вчиться на відмінно і з ним точно не потрібно сидіти та допомагати з уроками?

— Син ходить до третього класу школи № 23. Дійсно, проблем з навчанням нема. Ба більше, в арсеналі Іллі нагороди, здобуті на всеукраїнських інтернет-олімпіадах та конкурсах з предметів початкової школи, предмету «Я досліджую світ», з мистецтва, математики, англійської мови, інформатики, української мови та літератури. Щодо уроків, то, справді, я практично їх не перевіряю, Ілля усе виконує самостійно.

Хлопчик вчиться грати й на скрипці

— Деякі фахівці кажуть, що не варто дитину перевантажувати стількома гуртками та навчанням. Що скажете на цей рахунок?

— В Іллі дійсно є великий талант до скрипки. В принципі, як і до всього іншого. В дитини аналітичний склад розуму, і разом із тим творчий. Я жодних зусиль ні до чого практично не докладаю, дитина все хоче і може сама. Мені здається, що кожна людина вже народжується унікальною та талановитою від природи. Просто варто відкрити талант, і батькам слід це вчасно зробити. Але поки ми не почнемо розвивати своїх дітей у різних напрямках, то не дізнаємось, до чого ж насправді той талант є.

"Дитину треба розвивати у різних напрямках, щоб дізнатся про всі її таланти", - вважає мама Іллі

— Чия була ініціатива зареєструвати рекорд України?

— Вирішили на сімейній нараді, щоб своїм прикладом показати іншим діткам та батькам, що завжди треба у себе вірити й досягати успіхів. Крім того, нас дуже підтримав місцевий футбольний клуб «Верес», який повністю взяв на себе матеріальну частину. Річ у тім, що один із футболістів — Дмитро Поворознюк — навчався у тій школі, що мій син зараз відвідує. Він дізнався, що ми плануємо реєструвати рекорд, і разом із колегами допоміг. Чесно кажучи, подали заявку ще перед повномасштабним вторгненням рф. Пройшло пів року, нам не відписали. Думали, що вже все. Але нещодавно зателефонували організатори та дали ствердну відповідь. І на початку навчального року син отримав диплом від керівниці Національного реєстру рекордів Лани Вєтрової.

Іллі подобається також малювати

— Чи вистачає місця у квартирі для нагород Іллі?

— У нас є окремий дитячий куточок, де ми розставили усі його дипломи та кубки. Поки що місця вистачає, але скоро доведеться купувати нову поличку. Коли ж у сина буде окрема кімната, обов’язково облаштуємо й там місце для його перемог.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ще один незвичний національний рекорд: наймолодшою волонтеркою України визнано 5-річну Марію Макеєву з Кривого Рогу, яка своїм виступом разом з братом зібрала для потреб ЗСУ 35 492 грн.

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