«Боїться бути жіночною»: дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта підстриглася під хлопчика через владну матір

Анджеліна Джолі, яку називають головною благодійницею Голлівуду, сувора зі своїми дітьми.

Через це, схоже, її дочка, Шайло Джолі-Пітт, перебуває у черговій творчій кризі. Через пів року після жіночного перетворення дівчина знову підстриглася «під хлопчика».

Здається, що Шайло шукає себе та намагається знайти свій власний образ, пишуть ЗМІ.

Психологи впевнені, що дочки владних та відомих мам часто страждають на комплекс неповноцінності. Подібні метаморфози трапилися і з дочкою Джей Ло — Еммою, яка також всіляко боїться своєї жіночності.

На нових фотографіях Шайло виглядає максимально відчуженою. Дочка зіркових батьків одягла толстовку, короткі шорти та кеди. На її обличчі немає ніякої косметики, а лише вираз глибокої задуми.

Втім, 16-річний вік для багатьох дітей знаменується кризою, але у випадку Шайло ситуація загострена глибокою близькістю до батька, проти якого її налаштовує власна мати. Владність Джолі та її негативний настрій до батька дітей явно травмує Шайло.

Нагадаємо, Джолі та Пітт вже давно позиваються один до одного. Торік у жовтні Анджеліна подала новий позов проти колишнього чоловіка. Приводом для такого кроку стала майнова суперечка.

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